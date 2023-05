Revelan que equipo de Maite Orsini fue el que llamó a CHV para preguntar sobre Daniela Aránguiz en PH

A través de sus redes sociales, la diputada Maite Orsini, negó que haya llamado a Chilevisión para bajar la participación de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar.

“Mi trabajo me impide estar desmintiendo una a una las mentiras que evidentemente vienen de una persona que busca dañarme a toda costa”, agregó.

Luego lanzó una especial petición: “Quiero pedir a los medios que antes de publicar información falsa se comuniquen conmigo o chequeen con alguna fuente la información que reciben”.

Además, finalizó diciendo que “no creo en la censura previa y no he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautear entrevistas, como tampoco he recibido regalos de alfombras costosas, ni comparto departamento con nadie más que mi gata Cloe”.

Pero su equipo confirma telefonazo

El periodista Pablo Candia de Zona de Estrellas contó que fue contactado por Melissa Gutiérrez, jefa de prensa de Maite Orsini.

“Se comunica conmigo para preguntarme por lo que dije ayer (lunes) que Maite Orsini habría llamado al programa PH de Chilevisión para, al parecer, bajar a Dani Aránguiz o preguntar de qué se iba a tratar o en qué contexto iba a hacer la entrevista”, dijo.

Ahí me aclara que “Maite no fue la que llamó al programa de Chilevisión, ella nunca ha llamado. Me dice que la que llamó fue ella. Yo le digo ‘o sea, hubo un telefonazo, hubo un llamado’ y me dice ‘sí, yo llamé y hablé con el editor del programa PH’”.