Sabrina Sosa reveló que hizo terapia psicológica tras su quiebre con Claudio Valdivia: “Tenía problemas de autoestima”

Hoy martes, en el programa Sígueme y te sigo, Sabrina Sosa reconoció que, hace unos años, decidió hacer un tratamiento psicológico para reforzar su autoestima, ya que atravesaba un complejo momento y no se sentía bien consigo misma.

“¿Se puede saber un poquito más de en qué momento fue o por qué razón?”, le consultó Mauricio Israel.

“Fue hace un par de años, cuando terminé mi relación de pareja. Me empecé a sentir mal conmigo, no me sentía la misma Sabrina de cuando tenía 16 o 17 años, que era como muy fuerte. Me miraba al espejo y no me reconocía”, relató, según consigna Página 7.

“No sé si a ustedes les pasa, pero al mirarme al espejo, antes veía mis ojos y me recordaba cuando era niña. Yo lo había hecho siempre y de repente no me reconocía. Estaba teniendo problemas de autoestima, pero no lo sabía”, explicó.

Luego de buscar ayuda con psicólogos, los mismos le dijeron que estaba experimentado de amor propio. “Yo no me quería y necesitaba depender de alguien”, reveló

El temas es que el quiebre con Claudio Valdivia habría sido crucial en ese proceso, pues la llevó a cuestionarse y sentir culpa. Sin embargo, la modelo reconoció que pudo superar esto con terapia, volviéndose una persona mucho más espiritual.

“Necesitaba tener fe y creer en algo. Animarme, atreverme. En una sesión me dijeron ‘tienes que animarte a cruzar la parte oscura’, y ahí el panorama cambia, pero me demoré en tomar esa decisión porque me daba miedo”, aseguró.

“Finalmente, te das cuenta de que la vida te cambia por completo y renaces. Soy muy creyente de las energías, del universo, de hacer las cosas bien”, agregó Sabrina.

Finalmente, destacó que “no hay nada como sentirse bien con una misma. A veces uno prefiere no ver, pero hay que afrontar lo que te duele y revisar también la crianza”.

