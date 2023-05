“Tuve que leer más que tú”: Ignacia Michelson sacó aplausos con respuesta a seguidor

La sensual foto de Ignacia Michelson y Marcianeke abrazados en una cama, en ropa interior, sigue generando burlescas reacciones de parte de los haters, quienes criticaron la delgadez del cantante, el supuesto uso de “photoshop” e incluso el mensaje que compartió la DJ, haciendo referencia al escritor Charles Bukowski.

“Entiéndanos No somos cómo un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma @marcianeke”, escribió la enamorada.

Sin embargo, tras la ola de comentarios poco amigables, un usuario la cuestionó por sus conocimientos literarios, señalando “cuando hay leído un libro”.

Tras esto Ignacia Michelson le aclaró su gusto por la lectura, debido a sus estudios de derecho.

“La verdad que me encanta leer. Estudié derecho, así que tuve que leer más que tú en toda tu vida”, se defendió Michelson, con todas las de la ley.

Usuarios defendieron a Ignacia Michelson

Junto a ella, otros seguidores también “le prestaron ropa” y le pidieron al hater que borrara el mensaje.

“Te sientes mejor , más listo ahora luego de tu comentario? que manera de querer ridiculizar a las personas”, “el po, el que lee todos los días con ese “hay” deja clarito que ni siquiera sabes escribir 😂 y cuando una persona lee se nota hasta la forma de escribir, si vas criticar algo primero aprende a escribir o por último busca la palabra en el diccionario”.

“Se merecen!”; “Siempre serás de mis favoritas en todo! Sos divina y tu lealtad es lo que te hace distinguirte más”, son algunos de los comentarios positivos que recibió la pareja”, fueron parte de los mensajes buena onda hacia la pareja.