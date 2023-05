El round continúa: Aníbal Pachano dispara de nuevo y dice que Lisandra Silva es “una reverenda mentirosa”

El capítulo de repechaje de “Aquí se baila” entregó un dramón de aquellos. La exparticipante Lisandra Silva y el jurado Aníbal Pachano comenzaron a discutir después de que este último señaló que “tantos cambios de coreógrafos, bailarines, parece que no colabora con tu crecimiento”.

Esto no le cayó en gracia a la cubana quién le respondió que como juez le debería sólo importar su rendimiento en el escenario. Aníbal continuó con su punto e insistió, “no te noto sincera y no me estás contestando por qué cambiaste tanto de coreógrafos y bailarines”.

“Pregúntale a producción por qué me los cambiaron”, señaló Lisandra. “¿Estás segura? Me pareces mentirosa”, lanzó Pachano. Esto gatilló la fuerte pelea, en donde Silva le dijo que la estaba insultando, y que le había faltado el respeto. La bailarina terminó despidiéndose y dejando las pistas de “Aquí se baila” para siempre.

Lee más: “La señorita Oriana Marzoli siempre tuvo la razón”: Primer bailarín de Lisandra Silva apoya los dichos de Aníbal Pachano sobre la modelo

“¿Cuál es el problema, de los demás o tuyo?”

El coreógrafo argentino habló con Las Últimas Noticias, y no se guardó ni una. De entrada él dijo sobre Lisandra que “es una reverenda mentirosa”. Pachano agregó que “me negó que hubiera cambiado tres veces de bailarín y coreógrafo”.

“¿A vos te parece que para hacer un trabajo hay que cambiar tanto? ¿Cuál es el problema, de los demás o tuyo? Acá hay que gastar taco para bailar, hay que estudiar”, agregó.

Pachano no se quedó ahí, sino que continuó con sus descargos en contra de Lisandra. “Eso además del maltrato hacia sus compañeros. Es una señora que tiene un problemita de trato con todo el mundo. Como lo hizo conmigo al aire riéndose”, aseguró.

Finalmente, sobre la acusación de haberla insultado, Aníbal concluyó que “la palabra ‘mentirosa’ no es un insulto, es un adjetivo. Jugar con el insulto y la violencia de género es lo más fácil en esta época. Estoy lejos de eso”.