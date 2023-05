“La señorita Oriana Marzoli siempre tuvo la razón”: Primer bailarín de Lisandra Silva apoya los dichos de Aníbal Pachano sobre la modelo

“He guardado mucho silencio”. Con estas palabras el exbailarín de Lisandra Silva, David Sáez, contó la verdad sobre la participación de la modelo en “Aquí se Baila”.

Cabe recordar que el talento no alcanzó a salir al aire con la cubana, puesto que él dio un paso al costado y a ella le asignaron como segunda pareja a Gianfranco Polidori. Mientras que David está en el estelar junto a Francini Amaral.

A través de sus redes sociales, el bailarín apoyó las palabras de Aníbal Pachano hacia Lisandra, esto luego de tratarla de mentirosa por no revelar los verdaderos motivos de los constantes cambios de compañeros.

“Quiero decir un par de cosas porque soy uno de los involucrados”, dijo en un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Primero, no me parece leer tanto comentario despectivo al respecto de la situación, para ambos lados, pero me quiero enfocar en lo que se dice sobre Aníbal Pachano (...) Las personas no saben lo que pasa detrás de cámara y todo lo que sucedió en el programa. Él fue la única persona que tuvo los cojones de enfrentarlo y decirlo frente cámaras”.

El argentino no es el villano en este drama

Posteriormente, David dio algunos argumentos para estar del lado del argentino. “Tres cosas para cerrar el tema definitivamente”, expresó.

“Si no sabe lo que pasó, mejor omita cualquier tipo de comentario, porque podría estar comentando cosas malas sobre alguien que en realidad no es el villano de la película”, señaló.

“Segundo, mi apoyo rotundo a Aníbal Pachano. Y tercero: después de todo, la señorita (Oriana) Marzoli siempre tuvo la razón”, aseguró tras mencionar a una de las enemigas de Lisandra Silva en “Doble Tentación”.