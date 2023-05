Iván Núñez llamó a inspector Vallejo: “Para hacerme presente que la información acerca de su deuda millonaria es completamente falsa”

Luego de que se denunciara que Iván Núñez mantiene una deuda de pensión alimenticia y que además, TVN deberá retener parte de su sueldo por orden de un tribunal de familia, el inspector José Miguel Vallejo mandó un tremendo consejo en redes sociales, a los papás que en esta misma situación.

“Engendrar hijos irresponsablemente no es una opción! La vasectomía sí es una opción! También para quienes deseen liberar a sus parejas femeninas de los incómodos tratamientos anticonceptivos”, fue parte de lo que escribió en su Twitter.

Además, agregó que “No me canso de aconsejarlo. Sólo requiere de una dosis de verdadera hombría y de sensatez”.

Pero luego, Vallejo dijo que recibió un llamado del periodista. “Acaba de llamarme el periodista Iván Núñez para hacerme presente q la información acerca de su “deuda millonaria” es completamente falsa. Me sentiré feliz si así es. Siempre he estado y seguiré estando de lado de los hijos.Aclaro: no tengo el más mínimo lazo de amistad con Núñez”, comentó el inspector.