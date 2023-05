“No hay nada más que hacer, eso es bastante fome”: Chancho en Piedra explica los motivos para confirmar su receso indefinido

Felipe Ilabaca, uno de los músicos fundadores de la icónica banda noventera “Chancho en Piedra”, sinceró este jueves los motivos que llevaron a los integrantes de la agrupación chilena a poner fin a su trayectoria de casi 30 años en los escenarios.

Fue en medio de la gira de despedida de la banda nacional que el bajista expuso en entrevista con hoyxhoy.cl el desgaste que ha tenido el grupo, y el complejo escenario de los últimos años, que los ha enfrentado a la decisión de seguir con sus proyectos personales o mantener en todo lo alto el espíritu y motivaciones artísticas que le dieron vida a “Chancho en Piedra”.

El fin de la música de Chancho en Piedra

“Vamos a llenar todos los recintos de Arica a Punta Arenas y cinco años atrás no podíamos llenar un lugar con canciones nuevas. Es una locura, es para analizar el fenómeno de nuestra sociedad”, cuenta Felipe. “O sea, a mí me paran en la calle más que nunca, gente que todos los días me podría haber dicho lo mismo, pero somos un pueblo medio ingrato con nuestra gente”, agrega.

Y es que el impacto que tuvo su anuncio del pasado 21 de marzo, donde confirmaron que se tomarían un “receso indefinido”, alertó a sus fanáticos, quienes en masa han agotado gran parte de las entradas para sus shows de despedida en diferentes recintos del país.

“Me sorprendió mucho lo presentes que estamos en la retina de las personas, salimos en todos los medios. Es increíble, pero tirón de orejas para los medios, porque sacas un disco nuevo y da lo mismo, la gente da por hecho que eso tiene que ser, pero si la gente se muere (...) aún así estamos súper agradecidos de la reacción de la gente. Siento que nos reconocieron nuestro trabajo. Es como decir: ‘No lo hicimos mal’”, enfatiza el bajista, quien reconoce que si bien en estos conciertos de despedida no estará presente su hermano Pablo, quien se alejó de la agrupación en 2018, igual se las ingeniarán para ofrecer “un espectáculo redondito”.

“Pablo no va estar, pero obviamente vamos a tener sorpresas. Vamos a planear un espectáculo redondito, a tocar harto rato y va a tener todos los condimentos que al público le gustan de los Chancho: locura, emotividad, cultura pop”, dijo Ilabaca, quien dio las pistas de los motivos que los llevaron a bajarle la cortina al proyecto de “Chancho en Piedra”.

“Al principio, entre nosotros hubo un sabor amargo de saber que vamos a dejar de tocar y trabajar juntos, pero a medida que fueron pasando los días, antes de hacerlo público, empezamos a entusiasmarnos con la idea de despedirnos de la gente y eso se ha transformado en un aliciente para dar lo mejor en esta etapa final. Es pura alegría, es como una catarsis. Ya tuvimos el primer concierto de la gira en Antofagasta y fue contundente, largo, sin ganas de bajarse del escenario, disfrutando cada acorde”, señaló.

“Estos últimos años estábamos todos desarrollando proyectos personales, entonces antes de que el grupo se transformara como en un estorbo, decidimos poner la pelota en el piso e hicimos un receso. Entonces fue bien consensuado, muy conversado durante meses y tratando de tomar harta conciencia de lo que implica. Pero primó la sensatez y sentir que después de tantos años es importante darse una pausa, cambiar de aire y probar otras cosas en la vida”, agregó.