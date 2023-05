“Quedo tranquila porque di lo mejor”: Mariana Alcalde terminó su matrimonio en enero y ahora diseña colección de vestidos de novia

Mariana Alcalde, diseñadora de alta costura y exparticipante de reality show, reveló este jueves el proceso que desde enero a la fecha ha llevado para superar su separación matrimonial, el cual incluyó un viaje en solitario al balneario de Punta Cana y el diseño de una colección exclusiva de vestidos de novia que pretende presentar a fines de este año en Europa.

Alcalde, que ganó notoriedad pública gracias a su participación en el programa de telerrealidad “1810″, de Canal 13, y que luego tuvo algunas participaciones en paneles de espacios faranduleros como “SQP”, aseguró estar bien encaminada en el proceso de recuperación a su separación con León Sabah, con quien se casó en noviembre de 2021 y finalizó su relación en enero de este año.

La inesperada separación de Alcalde

“Fue una linda experiencia. Uno se casa pensando que es para toda la vida pero lamentablemente no funcionamos juntos y lo importante es saber que dimos lo mejor de cada uno con las herramientas que tuvimos en el momento”, reveló la diseñadora en lun.com, quien explicó que si bien “ninguna separación es tan fácil y es una pérdida en todo nivel”, considera que fue “valiente y me quedo con el aprendizaje de lo vivido y con lo lindo”.

“Todo lo nuevo asusta. Yo viví a pleno mi relación, di lo mejor de mí, no funcionó, luego tuve que buscar otra casa y partir de cero. Uno piensa cómo me va a ir, cómo está el país. Me considero valiente porque hay gente que puede quedarse pegada en relaciones que sienten que no funcionan y se quedan ahí porque están casados, cómodos, por vergüenza al que dirán o miedo al cambio. Yo me quedo tranquila porque di lo mejor y estoy orgullosa de mí”, reflexionó Alcalde, cuya nueva etapa va hoy día de la mano con su proyecto laboral.

“Primero me cuidé a mí misma, me regaloneé y después me dieron todas las ganas de crear. Hay que vivir las emociones, los sentimientos y soltar (...) no obligarme a hacer nada que no quisiera. Hay que escucharse porque sino el cuerpo después se enferma. Me siento contenta y con ganas de ver qué me depara el futuro. Estoy en paz conmigo misma y desde ahí puedo crear”, contó la diseñadora, quien luego de su viaje a Punta Cana e interminables caminatas “al aire libre en Santiago”, reorientó su vida hacia el diseño de una colección de vestidos de novia, los cuales espera presentar en varios eventos de primer nivel mundial.