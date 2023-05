“Ha sido intenso”: Cristián Arriagada reveló cómo logra llevar su nueva vida de papá y actor

Cristián Arriagada es uno de los actores que aparecerá en Dime con quién andas, producción que marcará el regreso de las teleseries a CHV. Un nuevo desafío profesional que ocurre al mismo tiempo de otra importante situación en su vida y que tiene que ver con que el actor está viviendo los primeros meses de paternidad junto a su pequeña hija, Pascale.

“Ha sido intenso, imagínate, ahora tengo una doble responsabilidad, el trabajo y mi hija en la casa, por supuesto las energías hay que dosificarlas, hay que sacar energía de repente de la nada y como duerme tres horas hay que con buena cara al día siguiente”, partió comentando a Publimetro en el lanzamiento de la teleserie de Chilevisión.

Pese al esfuerzo de ser papá y actor al mismo tiempo, Arriagada comentó que “aunque suene agotador ha sido muy revitalizante, uno tiene un nuevo sentido de la vida, hay algo que te mueve mejor a trabajar para esa persona con la que nos estamos conociendo hace nueve meses”.

Además, agregó que “ha sido una gran responsabilidad, con toda la felicidad de lo que traen los niños y esar pendiente de una guagua de nueve meses”.

[ LEE TAMBIÉN: “Se tienen que calmar las aguas y ellos...”: La impactante predicción de Vanessa Daroch sobre el futuro del trío amoroso Aránguiz-Orsini-Valdivia ]

Los miedos de ser papá

Sin embargo, hay algo que lo ha marcado bastante: “Alguna vez un amigo me dijo, y lo estoy viviendo en carne propia, que son los miedos que aparecen”, dijo a también a Página 7.

“Quieres que no le pase nada, que esté bien cuidada, cuando uno no está con ella, estás pensando cómo estará”, y sintetizó: “Las típicas cosas de padres. De hecho, en la noche uno va a ver si está bien en la cuna; en fin, aparecen ciertos terrores y miedos que antes no tenías. Ese tipo de cosas son las más preocupantes, pero afortunadamente va todo bien”.

Finalmente, sobre la chance de traer otra criatura al mundo, declaró: “Tenemos que negociarlo, es una conversación pendiente”, pero “dijimos que después de que cumpla un año, íbamos a conversarlo”.