“Se tienen que calmar las aguas y ellos...”: La impactante predicción de Vanessa Daroch sobre el futuro del trío amoroso Aránguiz-Orsini-Valdivia

Al parecer, la teleserie protagonizada por Daniela Aránguiz, Jorge ‘Mago’ Valvidia y Maite Orsini, tiene para rato. Eso quedó claro al menos tras las predicciones que realizó Vanessa Daroch y que podremos ver esta noche en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

La vidente fue invitada al último capítulo del programa de conversación, que será emitido este viernes, y donde el trío amoroso del momento estará denuevo en la palestra debido a una de las predicciones que realizó.

[ LEE TAMBIÉN: “Después que me pasó eso, empecé a ver muchas cosas”: Vanessa Daroch reveló incidente que le brindó poderes paranormales ]

¿Qué dijo Daroch?

En el check rojo, Vanessa Daroch vio por medio del tarot (ya había tirado las cartas antes) qué pasará con algunas figuras del medio televisivo y en ese contexto le preguntaron directamente por el polémico triángulo amoroso conformado por Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini

“La Dani es amiga mía y se lo hecho dicho, yo sé, estoy segura y la Dani me va a decir… no, no, no, ellos van a volver pronto. Se tienen que calmar un poquito las aguas y ellos van a volver. Tienen que sanar mucho. Hay mucho dolor de los dos lados. Yo le decía a la Dani que no diga tanto porque después le va a pasar la cuenta.”, aseguró dejando a todos helados ante tamaña aseveración.