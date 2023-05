María Jimena Pereyra y el proyecto de vida que aún no puede cumplir junto a su esposa: “Llevábamos 12 intentos de ser madres”

Este viernes la cantante y comunicadora María Jimena Pereyra estará invitada al programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en el que al pasar por el animómetro, confesará que está triste.

“Hay cosas que me gustaría que funcionaran y que no están funcionando; uno de mis sueños máximo de ser mamá”, comenzó explicando.

“Tengo un proyecto de vida con esposa, los años van pasando, y llevábamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona. Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora porque sé que es ella que pasa por todo este proceso, sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando”, confesó.

“El último intento fue hace una semana atrás. Teníamos toda la esperanza de que funcionara, siempre vamos por el sí, pero después de 12 veces es complicado… son 7 años de intentos… ella no sabe todo lo que me afecta a mí, y a veces trato de no manifestarlo frente a ella”, dijo la exRojo.

“Antes de este proceso ella dijo que era el último, durante el periodo de espera, me dijo que haríamos todos los exámenes de nuevo fue como una lucecita de que vamos a continuar. No bajo los brazos. Tampoco quiero esperar tanto, no quiero ser abuela quiero ser mamá”, terminó bromeando.