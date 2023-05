“Ojalá haya mucha gente que se dé cuenta que no es puro pituto”: Las impresiones de NineTeen Elevenn tras su primer concierto en solitario

NineTeen Elevnn, el hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro debutó durante esta semana en su primer show en solitario ante más de 100 asistentes.

El artista Joaquín Rodríguez García-Huidobro se subió al escenario del Jardín Mallinkrodt para interpretar los 10 temas que tiene en su repertorio. En el lugar, el joven disfrutó, se emocionó y hasta el lujo de actuar, mientras sus padres y toda la familia lo disfrutaron con orgullo.

“Una lluvia de emociones, fue muy tremendo”, reconoce el joven de 17 años en una conversación con TiempoX.

Asimismo, contó “me sentí súper bien en el escenario, primero canté las canciones más prendidas, después me fui a lo acústico (...) Me gustó mucho cómo salió, me gustó mucho el público y me encantó que se emocionaran conmigo, porque yo me emocioné mucho”.

En el show, Joaquín se quebró luego de interpretar el tema “Cuándo y dónde”. Ahora, nuevamente recuerda ese momento y no puede evitar revivir todos esos sentimientos.

“Dije lo logré. Logré poder hacer algo por mi después de tanto prejuicio. Salí adelante y hacer mi show, lo que yo quería, y transmitirle mi música y emociones a la gente”, comentó al medio.

Prejuicios por ser hijo de

NineTeen Elevenn lleva dos años incursionando en la industria musical, sobre todo en el género urbano. Sin embargo, el asegura que ser el hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro le ha jugado malas pasadas en su carrera.

“Ha sido súper fuerte igual, pero hay que darle con todo”, aseguró en la entrevista.

“Me siento súper bien con lo que hice, siento que cerré un par de bocas y ojalá haya mucha más gente que se dé cuenta que no es puro pituto como dicen y estoy esforzándose y haciendo todo lo mejor”, enfatizó.

Por estas razones y otras más, Joaquín confesó que pensó muchas veces en abandonar la música y dedicarse a otra cosa.

“Muchas veces estuve a punto de dejarlo morir, no sacaba temas hace 7 meses. Estoy muy contento porque por fin”, cerró el artista.