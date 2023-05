Betsy Camino reveló una íntima confesión sobre su antigua relación con JC: “Fue todo muy intenso”

Betsy Camino habló sobre el comienzo de su relación con el conductor chileno Julio César Rodríguez. “Con Julio nos conocimos y de inmediato fue todo muy intenso. JC es una persona muy culta, yo diría que es la más culta que he conocido en Chile. Y para mí, un hombre inteligente es como ‘me caso, acepto’”, confesó.

Betsy, quien conoció a Julio poco después de llegar a Chile, comentó en una entrevista en el programa matutino “Buenos días a todos” lo que la atrajo de inmediato hacia el comunicador. “Era su energía, su atrevimiento al decir ‘te invito’. El problema fue que tanto Julio como yo estábamos inmersos en nuestras respectivas carreras, lo cual nos dejaba poco tiempo juntos”, explicó.

“Los primeros dos meses eran muy apasionados, pero después ya no”, añadió Camino.

Luego, la modelo habló sobre las veces en que le han pedido matrimonio a lo largo de su vida, revelando que han sido tres, pero hasta ahora esas propuestas no se han materializado. “No le tengo miedo al matrimonio (...) en este momento estoy pasándola bien. Yo sí creo en el amor, entonces cuando veo algo que me pueda hacer huir, no quiero, porque quiero una pareja para toda la vida”, confesó la cubana.