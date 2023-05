“Está picada”: Hija de Helhue Sukni, Fadwa Rabi, responde a sentido reclamo de su madre

La hija de Helhue Sukni, Fadwa Rabi, respondió al triste reclamo que realizó su madre, quien grabó un video de alegando que se encuentra totalmente sola, puesto que sus retoñas comenzaron a realizar sus vidas de adultas y en pareja. Ante esto, la mayor de 31 años le puso los puntos sobre las íes.

“Yo creo que mi mamá todavía no se da cuenta que nosotras ya somos mujeres hechas y derechas”, comentó la joven en entrevista al medio LUN.

Asimismo, añadió que “dos de nosotras vivimos con ella, no está sola. El tema es que todas tenemos nuestras actividades. (Ella) es a veces picota y algo infantil. Su reclamo fue, porque se choreó ese día, porque yo fui a ver a mi pololo y mi hermana chica fue a ver al suyo. Y claro, ella quedó sola”.

“Aún no entiende que nosotras estamos grandes. Cree que aún somos chicas. Estamos en la casa todo el rato. Siento que ella lo hace porque está medio celosa”, aseveró Fadwa.

“Está picada porque todas tenemos pololo y ella no. Quizás con pololo sería diferente, pero tú tienes que saber que sin pololo los panoramas sociales no le faltan nunca. Creo que no quiere aceptar la realidad”, cerró su retoña.

Ante esto, la propia Helhue reconoció sentir algo de celos por los pololos de sus hijas y lo atribuyó a un tema psicológico.

“Yo soy súper apegada a las niñas. Y para mí es súper penca esta situación porque yo estaba acostumbrada a estar con ellas tres siempre. Las cuatro éramos súper compinches...Si tuviera marido, ahí diría ‘a la punta del cerro las cabras’...Para más remate se me fue mi nana de diez años, entonces más sola. Es un problema sicológico que tengo yo. Para mí ellas nunca van a ser grandes”.

El reclamo de Helhue Sukni

“Acá estoy, en la pieza de estudio, sola, sola, sola. Tengo el celular puesto ahí porque no tengo nadie que me grabe, no tengo a nadie que me acompañe”, dijo de entrada.

Además, explicó a qué se debía la ausencia de sus hijas. “La Fadwa, la mayor mía, se puso a pololear con un abogado, yo estaba tan contenta, ahora no estoy nada muy contenta porque pasa metida donde el hue.. y me deja botada. La bombona partió donde el pololo a despedirse porque se va de viaje. La madre acá botada como un pucho”, aseguró.

Por último, agregó: “la Widad se echó el pollo de la casa, se fue hace como un año y yo estoy sola. No me queda nada más que estudiar mi Código Procesal Penal, mi Código Penal, mi ley 20.000, mi ley de armas. Uno para qué tiene hijos, para que se echen el pollo”, expresó amargamente.