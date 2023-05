“Acá botada como un pucho”: Helhue Sukni preocupó a sus fans con triste declaración

Helhue Sukni cuenta casi toda su vida en redes sociales, donde día a día sus fanáticos se van enterando de lo que le ocurre. De hecho, eso fue justamente lo que ocurrió la noche de este miércoles, cuando contó una inesperada situación que vivió con sus hijas.

Resulta que la abogada relató la triste jornada que tuvo que enfrentar ayer, porque sus retoñas no estaban en la casa.

“Acá estoy, en la pieza de estudio, sola, sola, sola. Tengo el celular puesto ahí porque no tengo nadie que me grabe, no tengo a nadie que me acompañe”, dijo de entrada.

Además, explicó a qué se debía la ausencia de sus hijas. “La Fadwa, la mayor mía, se puso a pololear con un abogado, yo estaba tan contenta, ahora no estoy nada muy contenta porque pasa metida donde el hue.. y me deja botada. La bombona partió donde el pololo a despedirse porque se va de viaje. La madre acá botada como un pucho ”, aseguró.

Por último, agregó: “la Widad se echó el pollo de la casa, se fue hace como un año y yo estoy sola. No me queda nada más que estudiar mi Código Procesal Penal, mi Código Penal, mi ley 20.000, mi ley de armas. Uno para qué tiene hijos, para que se echen el pollo”, expresó amargamente.

