“De las cosas más tontas que hice”: Edo Caroe sorprende en show al revelar romance de su esposa durante el año que ambos estuvieron separados

El comediante Edo Caroe realizó una sentida y sorpresiva confesión en su último espectáculo realizado en el Movistar Arena, donde recordó el momento en que luego de un año separado de su esposa, y tras retomar su relación de 17 años, debió enfrentar el hecho que su pareja haya mantenido una relación con otro hombre.

Según contó lun.com, Caroe realizó su “sincericidio” luego de explicar que el hecho se dio durante el período en que ambos separaron sus vidas.

Una experiencia contada con humor

“Una de las cosas más tontas que hice durante el encierro fue conversar con mi esposa, estando ambos muy ebrios, sobre relaciones pasadas. Esas típicas conversaciones en que a uno le empieza a interesar qué hizo su pareja anteriormente. Fue difícil”, inició el standupero, quien en medio de la pandemia decidió abrirse a una conversación que, reconoció, debió haber tenido antes.

“Hace un par de años nos separamos de hecho con Catalina, estuvimos un año separados, entonces, cada uno siguió sus vidas en forma independiente, como corresponde, sin saber que después íbamos a volver”, relató.

“Pensé que soy un hombre maduro, adulto, deconstruido, es momento de demostrárselo a mi esposa y tomar lo que ella me tenga que mostrar de forma madura. Resulta que Catalina ese año tuvo una relación bien intensa ¡con un pascuense! Apenas me enteré de la existencia de este sujeto, quería competir con él. Y no, no se puede. En un momento me dice que se llama Ariki, que en Rapa Nui significa el jefe, el mismísimo ‘Big Boss’ de la isla. Y yo quería saber más de él. En un momento Catalina me dice: ‘Tengo una foto de él por si quieres conocerlo’. Lo primero que pensé: ¿Por qué tienes fotos de él aún en tu celular? Y se lo dije”, continuó.

“Afortunadamente, salí rápidamente de esa posición, entré en razón y pensé: ¿Quién soy yo para decirle qué fotos tener?’. Ella puede tener las que quiera si tuvieron una relación, se quisieron, cómo no lo va a recordar con cariño. Me mostró las fotos, era hermoso. Era muy rico, un color de piel, un bronceado, una musculatura”, aclaró el standupero, quien prosiguió su relato exponiendo lo necesario que es empatizar con la pareja si realmente se quiere seguir adelante con una honesta relación.

“Después me dice: ‘Tengo un video también por si quieres verlo’. ‘Catalina, por favor, no estoy tan deconstruído’, le contesté”, dijo.