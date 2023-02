“¿Puedes o ya no?”: Edo Caroe destacó triunfo de Diego Urrutia en Viña con celebrada broma al humorista

La exitosa presentación realizada anoche por el humorista Diego Urrutia en el Festival de Viña del Mar, no sólo fue celebrada por el comediante en el escenario de la Quinta Vergara y redes sociales, sino que desató una avalancha de parabienes de parte de otros famosos, entre ellos, el standupero Edo Caroe, quien en medio de los festejos le dedicó una desopilante y celebrada broma a su colega.

“Se logró. ¡A celebrar y luego seguir trabajando! Fui demasiado feliz gracias a ustedes #festivaldeviña2023″, escribió Urrutia en una publicación de Instagram en la que daba cuenta de su triunfal paso por Viña. La misma en que otros comediantes como Javiera Contador, Natalia Valdebenito y Pedro Ruminot; y figuras de la pantalla chilena como Sergio Lagos, María Luisa Godoy, Pancho Saavedra, Lorena Capetillo y Roberto Van Cauwelaert, le dedicaron palabras de apoyo.

Nuevo estatus gracias al Festival de Viña del Mar

Pero hubo uno que se robó todas las miradas de los seguidores de Urrutia en la red social. La de Caroe, quien en su estilo, y reafirmando su cercanía con el humorista debido a su amistad de años -desde que se conocieron como estudiantes en un colegio de Temuco-, reconoció su admiración por el trabajo de Diego, quien en varias ocasiones ha teloneado al también consolidado mago en sus shows.

“¡Notable Diegooo! Me emocionaste wn oh, gran trabajo. ¿Me puedes telonear este jueves o ya no? Abrazo amigo”, que desató la masiva reacción de los seguidores de Urrutia, quienes celebraron la broma, aunque pidieron que desde ahora Caroe fuera quien teloneara al triunfador de Viña.

“Se merece más que el mínimo. Ojo ahí, jajajajajajá. @diegourrutiabarra no te vendas por menos, jajajajajá ¡GRANDÍSIMOOOO!”, “¿quién chucha fue el profe en la escuela Llaima? ¿Don Carter?”, “por lo que veo, ustedes son de la pandilla los pirula corta” o “colegio Llaima, cuna de próceres... jajajá. ¡Saludos a ambos!”, que se multiplicaron hasta los cerca de 60 comentarios al posteo de Caroe.

Con todo, el éxito del humorista, quien se llevó dos Gaviotas desde el escenario de la Quinta Vergara, fue tomado con calma por el propio Urrutia, quien al terminar su rutina en el escenario viñamarino dejó un mensaje solidario hacia el gremio de humoristas en el país.

“Ojalá que sea más amistoso (el público de Viña), que tengan el mismo respeto que le tienen a los cantantes, uno no pide mucho, simplemente respeto, nada más. Creo que el Festival tiene que seguir siendo el triunfo de una carrera de una trayectoria, los comediantes tienen que seguir trabajando en eso. Yo creo que el premio mayor es el Festival de Viña”, cerró.