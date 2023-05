“No ha habido sanción”: Araceli Vitta reveló millonaria suma que le debe Daniel Guerrero por pensión de alimentos

Araceli Vitta estuvo invitada al último capítulo de Sígueme y te sigo (TV+), programa donde llegó para conversar sobre su stand up, “Las Wonder Woman”. Aunque “sin querer queriendo”, terminó hablando de la millonaria deuda por pensión alimenticia que mantiene su ex marido, el músico Daniel Guerrero.

“Yo hablo de mi vida. El stand up ha sido como una terapia, la verdad. Todas esas cosas que a uno le parecen terribles en un momento, cuando tú las traduces al humor, terminan siendo una terapia y terminas riéndote”, comenzó relatando la actriz, a quien le preguntaron si incluía a ex parejas en la rutina.

“Hablo lo justo y necesario con respecto a mis ex parejas. Toda la realidad. Del que me debe pensión de alimentos…”, lanzó con total naturalidad Araceli, ante lo que fue interrumpida por el panel, confirmando que se refería a Daniel Guerrero.

“Veinticuatro millones de pesos me debe, en tiempo ya ni sé. Pero no ha habido sanción, más que aumente la deuda, nada”, añadió Vitta en el programa de TV+. Además, la intérprete declaró que el ex cantante de La Sociedad no tiene fondos de pensión.

“Yo también soy artista y yo he tenido que mantener a mi hijo toda la vida”, agregó sobre Sebastián, de 23 años, quien estudió con crédito fiscal, según comentó la actriz.

[ LEE TAMBIÉN: “Agarrarme a Jorge ahora...”: Daniela Aránguiz respondió sin filtro a posible regreso con el ‘Mago’ Valdivia ]

Su relación actual con Daniel

También le consultaron directamente sobre cómo se lleva con Daniel Guerrero en la actualidad, a lo que Araceli Vitta contestó que no mantiene relación con su ex.

“Mi hijo sí. Porque él tiene hermanos chicos a los que adora, los ama y los va a ver siempre. Es una relación esporádica, pero la tiene. Ahora, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo jamás le prohibí, no fui de esas mamás que impedía que tuviera relación con su hijo, porque me debía plata. Son temas separados”, aseguró.

Además, Araceli Vitta confirmó que esta información nunca la había contado, porque “en general trato de mantener mis temas personales, personales. Ahora salió porque estábamos hablando del stand up”.

“Pero con que llegue al tribunal o al juzgado de familia, y me pague, fantástico sería. Se pierde mucho tiempo y hay muchos errores en el sistema”, aseguró, segun consignó Tiempo X.

¿Dónde ver a Aracely Vitta?

Aracelti Vitta se presentará este fin de semana con el stand up “Las Wonder Woman”, en el que comparte créditos con la actriz Claudia Aravena. La cita es este viernes 26 de mayo, a las 20.30 horas, en el Blue Pub, ubicado en Plaza Ñuñoa.