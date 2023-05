“Por suerte todo nos salió bien”: exintegrante de Mekano y Calle 7 destaca en la TV de Ecuador

Hace más de una década que la chilena Jacqueline Gaete, exintegrante de los programas juveniles Mekano y Calle 7, se radicó en Ecuador, país donde consiguió consolidar una carrera televisiva que por estos días la tiene como una de las figuras del matinal “Esta es tu casa”, en la señal Telerama, y como comentarista de espectáculos en el noticiario del canal.

Un éxito que se une a su matrimonio de hace cuatro años con el empresario ecuatoriano Andrés Garcerant, con quien tiene dos hijos (Benjamín, de dos años; y Martín, de 2), y con el que logró, después de mucho esfuerzo, adquirir una casa en la ciudad de Guayaquil.

El éxito de Jacqueline en la TV de Ecuador

Con su buen pasar en la nación del Guayas, bien podría suponerse que Gaete no tuvo mayores inconvenientes en adquirir la propiedad, sin embargo, y según testimonio de la propia comunicadora en lun.com, el proceso no fue tan fácil debido a las restrictivas condiciones que ponen los bancos de ese país para otorgar créditos hipotecarios.

“Por suerte todo nos salió bien, yo lo veo casi como un milagro. Desde que me casé hace cuatro años, estábamos buscando un lugar, porque como se dice cuando uno se casa, casa quiere. Lo empezamos a hacer pero no de manera acelerada, yo soy muy de vivir el momento y dejar que las cosas se den en el tiempo perfecto de Dios. Y ahora se hizo realidad”, inicia la animadora.

“La verdad es que nos enamoramos un poco de la casa, porque al medio de la casa había un árbol en este patio particular. Cuando vi el diseño, me gustó de inmediato. Era preciosa, de hecho, nos quedamos con la casa piloto”, reconoce.

“Era la casa piloto que mostraban para exhibir cómo se podía adecuar, pero a nosotros nos gustó así mismo. Nos costó en dinero un poco más, pero ya venía con todo listo. Venía con cortinas, lámparas, luces, todo. Prácticamente era llegar y vivir. ‘Yo quiero esta casa’, dije. Es que el árbol del medio me encantó. Y a mis hijos les encantó también. A veces para los niños estos cambios pueden ser fuertes, pero para ellos ha sido positivo. Y eso nos da la señal que elegimos bien”, indica Gaete, quien destaca además las restricciones que las instituciones bancarias tienen al momento de otorgar créditos para este tipo de compras.

Problemas con los créditos hipotecarios

“Es bastante complicado acceder a una propiedad porque no aprueban fácilmente los créditos. Yo estoy casada, por lo tanto, nos evaluaban a los dos con mi esposo. Pero para ejemplificar, para que te den créditos uno tiene que dar alrededor de un 30% como pie, que es algo diferente a lo que yo viví en Chile. Mi experiencia en Chile fue muy distinta. Yo tuve dos departamentos en Ñuñoa y me acuerdo que a mí en esa época, hace casi 20 años, me dieron crédito completo, ciento por ciento. Acá eso es imposible. Ninguna posibilidad que te den un crédito 100%. Hay que dar el 20% o 30% de pie para que te consideren”, cuenta.

“Igual dan opciones de poder pagar el pie en dos, tres o cuatro años. Y ahí, mientras tanto, uno postula a créditos. Y en ese momento, te pueden aceptar o negar el crédito. Nosotros ya pagamos el pie, no sé cómo lo hicimos porque era harta plata. Nos sacamos la mugre trabajando. Después, los bancos son bien complicados para aprobarte (el crédito), te ven hasta el mínimo detalle. Tienes que tener un muy buen pasar para que te consideren. Como persona hay que estar muy bien evaluado por ellos en cuanto a ingresos. Nosotros tuvimos suerte”, explica.