“Reventé... tenía esa lata de antes”: Titi García Huidobro sobre round con Mauricio Israel

La animadora de “Milf” y panelista de “Sígueme y te sigo”, Titi García Huidobro, puso paños fríos al round televisivo que tuvo hace una semana con su compañero de programa Mauricio Israel, quien la cuestionó, medio en broma, medio en serio, respecto a la información romántica que entregó tras el quiebre de Martín Cárcamo con Ale del Sante.

Tenso momento, que terminó con la locutora radial pasando el mal rato tras bambalinas, luego de retirarse furiosa el estudio de TV+. Sin embargo, en conversación con Publimetro, aclaró que el problema fue solucionado tras decirle unas cuantas verdades al comentarista deportivo y conductor de “Círculo Central”.

Según explicó, el enojo se produjo porque “no le había planteado algunas cosas que me incomodaban con anterioridad. Me faltó decirle las cosas que me molestaban y él no tenía por qué saberlas”.

Titi García Huidobro aclara round con Mauricio Israel

“En ese sentido, ese fue mi error, no haberle dicho que me molestaba que en ciertos momentos del programa me interrumpiera mucho”, señaló respecto a las dinámicas que tienen como equipo dentro del espacio de farándula, las cuales toman como “un juego”.

Debido a esto, reconoció que no son del todo su gustó y colapsó.

“Lo que pasa es que yo reventé, porque tenía esa lata de antes, de no haber dicho que a mí el juego no me acomodaba tanto. Pero no fue más eso, ahora seguimos tan amigos como siempre”, aseguró.

Finalmente, reflexionó sobre lo ocurrido y piropeó a sus compañeros.

“Fue un momento como todo en la vida, hay que vivirlo para poder decir lo que uno siente y piensa, para que el otro se entere y uno liberarse también. Así que incluso fue hasta sanador (...) tenemos un súper grupo humano y nos llevamos todos súper bien. Me encanta el programa y lo paso la raja”, sentenció.