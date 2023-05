Aylén Milla sube fotografía con los efectos de la quimio en su piel: “Esto soy, no me da vergüenza, ya lo asumí”

Luego de meses de estar viviendo la enfermedad sin contar nada en sus redes sociales, Aylén Milla contó la noche de este miércoles en un live, que padece de cáncer mamario. “Mi diagnóstico es cáncer de mama, bastante agresivo. Espero no emocionarme, quiero ser breve y concisa, real y genuina”, comenzó contando.

“Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca”, confesó, explicando que por su trabajo de modelo e influencer se vio en la obligación de usarla, pero decidió no hacerlo más.

[ “Tengo cáncer de mama, triple negativo”: Aylén Milla aclaró complejo estado de salud ]

Y siguiendo esta misma línea, este jueves subió una storie en la que muestra su piel con las consecuencias que el tratamiento tiene en ella.

“Así despiertan mis cachetes hoy post quimioterapia, rojitos e irritados por el corticoide o mismo por el taxol del medicamento y con retención de líquido”, escribió junto a su fotografía.

“Esto soy, no me da vergüenza, ya lo asumí, por eso me tardé meses en contarlo, era mi proceso”, terminó.

Storie de Aylén Milla Captura Instagram

El objetivo del live

“Mi propósito es empoderar a otras personas. Me aburre posar para las fotos. Me aburría la forma de comunicar. Probablemente ustedes veían mi vida como perfecta y no lo era. Desde el momento uno en que supe el diagnóstico fue voy a enfrentar esto, voy a buscar las soluciones... Estoy muy feliz porque terminé mis quimioterapias. Empecé esto en enero. Hice este video para transparentar la situación, para ser libre. Para mí esta fue una segunda oportunidad de vida”, dijo.

Eso sí, aclaró que “en enero estuve en el piso, muy mal y tuve que seguir trabajando...Seguramente tenga la cara hinchada, subí y bajé kilos y no me importa... Los quiero motivar a que sea lo que sea que pase o cuán difícil sea, siempre hay un camino. Quiero compartir mucho amor. Esto me ha enseñado muchísimas cosas... Crean en ustedes. Nunca me pregunté por qué, sino para qué. En ese proceso estoy”, cerró.