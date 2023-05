“Suerte de haberlo interpretado”: Fernando Olivares estuvo cerca de rechazar su papel de Beto Pirandelli en “Hijos del desierto”

El actor Fernando Olivares aseguró este viernes que estuvo muy cerca de haber rechazado su papel de Beto Pirandelli en la nocturna “Hijos del desierto”, una decisión que de haberla tomado lo habría hecho arrepentirse “toda la vida”.

El personaje de Olivares en la producción de Mega ha sido uno de los grandes favorecidos gracias a la muerte de Eloy Zapata (Roberto Farías), y en la recta final de la exitosa nocturna del canal privado podrá “recuperar su local para retomar el trabajo de su vida”, según informa pagina7.cl.

Sólo elogios para “Hijos del desierto”

Precisamente en este medio fue donde el actor reconoció el gran acierto de darle vida al personaje gay de la producción del área dramática del canal privado, que por ser una ficción de época (realizada en 1937), le permitió representar fielmente las complicaciones de ser una minoría sexual en el Chile de inicios de la década del siglo XX.

“Si hoy sigue siendo difícil ser gay, en 1937 era prácticamente motivo de fusilamiento. Pero acordamos que había momentos en los que sí se podía soltar y ser tal cual era, principalmente con su gran amiga y confidente, Margot Le Blanche (Paloma Moreno)”, contó Olivares, quien sólo tiene palabras de agradecimiento por la oportunidad que tuvo de mostrar sus dotes actorales en la novela.

“Siento que tuve bastante suerte de haber interpretado a Beto. Me llamaron para ofrecerme el personaje y por distintas razones no acepté, hasta que finalmente llegamos a acuerdos. Si no lo hubiera hecho, creo que me hubiera arrepentido toda la vida de no haber tomado el desafío”, agregó el actor, que calificó su experiencia en Mega como “una de las mejores que he tenido”.