¿Daniela Aránguiz dio vuelta la página con Jorge Valdivia?: Posteos con sus hijos y con indirecta al “Mago” lo confirmarían

Daniela Aránguiz al parecer ha dado vuelta la página en cuanto a su relación con Jorge Valdivia. La semana pasada sin duda vivió los días más complejos, luego de que publicara ropa íntima que supuestamente corresponden a Maite Orsini, y luego saliera a decir abiertamente, que no debió hacerlo.

Este fin de semana en Antofagasta, y con el aire marino de compañía, subió stories junto a sus hijos con el mar de frente: “Amores de mi vida! Para siempre los 3″, escribió.

Daniela Aránguiz sigue pensando en entrar a la política: “Le falta una mujer como yo”

Storie Daniela Aránguiz Captura Instagram

Y luego una storie con Harley Quinn: “Yo viendo como lo que sentía por ti ... por fin terminó”, claramente en indirecta a su aún marido.

Storie Daniela Aránguiz Captura Instagram

La compleja semana de Daniela Aránguiz

Aránguiz en “Zona de Estrellas” reveló el motivo de por qué publicó un calzón que supuestamente era de la diputada Maite Orsini y las conversaciones de ella con su marido y con la propia parlamentaria.

Precisó que esto fue motivado por las primeras declaraciones que hiciera Valdivia en su contra, debido a una constancia que puso la madre de sus hijos, por no cumplir con el régimen de visitas establecido.

“Y nunca reacciono a ningún tipo de violencia, porque esto es una violencia, lo que hicimos, pero yo no reacciono si no me hacen algo antes. Él que subió esas cosas fue él primero como parte de una rabieta porque lo denuncié por incumplimiento de lo acordado que teníamos con el juez por el régimen de visitas”, partió comentando la exchica Mekano.

“A Jorge le tocaba como papá quedarse con sus hijos el fin de semana, y mandó un mail con su abogada diciendo que se encontraba muy mal por causa de las pastillas que estaba tomando por el tema de la depresión”, agregó.

[ Esto sí que es guerra: Daniela Aránguiz publicó conversaciones con Orsini y Valdivia...hasta con foto de ropa íntima incluida ]

“Todos lo entendimos, hasta que un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre”, explicó Aránguiz, diciendo que en ese momento le bajó toda la rabia.