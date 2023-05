“Estuve años privado de libertad”: participante de “The Voice Chile” sorprende al jurado al confesar que está con arresto domiciliario

Uno de los actuales participantes de “The Voice Chile” sorprendió en el último episodio del estelar de Chilevisión al revelar que compite en el programa de talentos mientras cumple en La Calera una condenda de arresto domiciliario parcial por manejar un automóvil en estado de ebriedad y sin licencia de conducir.

Dany Álvarez tiene 43 años, y en el espacio de CHV es uno de los integrantes del team de José Luis Rodríguez, a quien ha sorprendido gratamente por su calidad vocal e interpretativa, que lo tiene entre los concursantes con más proyección del programa.

Una nueva oportunidad en “The Voice”

Sin embargo, y según informa pagina7.cl, la vida de Álvarez no ha estado ajena a los problemas, ya que en su currículo cuenta con una serie de delitos vinculados a robos y narcotráfico. Además, en la actualidad, debe cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario debido a su condena por conducción en estado de ebriedad y sin licencia.

“A toda la gente que me hizo bullying”: participante eliminada de “The Voice” impactó con sincera despedida de CHV

“Yo se lo dije”: José Antonio Neme molestó a Diana Bolocco por su rol en The Voice

“Lo anterior, se traduce en que Álvarez trabaja durante el día y cumple su pena durante la noche, reinsertándose poco a poco en la sociedad”, cuenta el medio, que asegura que para Dany esta es “una segunda oportunidad” para enderezar su vida. Todo, gracias a su talento y a la iniciativa de su hermana de inscribirlo “en las audiciones a ciegas”.