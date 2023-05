Mauricio Israel se siente identificado con Alejandro Sanz: “A pesar de haber pagado con crecer los errores cometidos...”

El post de Alejandro Sanz, en el que revela que no se encuentra bien y que “está triste y cansado”, ha traído una serie de reacciones en todo el mundo, acá en Chile también...es el caso de Mauricio Israel.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, es el escrito del español, del cual se tomó el periodista nacional para también hacer una reflexión personal.

“Me identifica tanto...vuelvo a mi país y a pesar de haber pagado con crecer los errores cometidos, la gente sigue destilando odio a través de sus comentarios odiosos”, comenzó a escribir.

Añadió que “día a día me esfuerzo por recuperar un espacio. Muchas veces, no dan más ganas...”.

POST DE MAURICIO ISRAEL Captura Instagram

Las deudas

Si bien Mauricio Israel habla del pasado, hace pocas semanas su exesposa Debbie Valle denunció en “Zona de Estrellas” lo criticó por sus reflexiones sobre las vacaciones de Tonka Tomicic.

“Usted dice que ella puede hacer con sus lucas lo que quiera, efectivamente lo está haciendo. Lo que no está bien es decir que ella debe quedarse en un perfil bajo cuando usted debe una plata y no la ha pagado, se ha hecho el loco (...) Él habla que es su versión, su verdad y no quiere que lo ninguneen, me parece perfecto, pero ¿por qué no empieza a hablar primero de usted?, ¿de sus deudas?, ¿de la manutención de su hija?”, le enrostró.

“Quiero retarlo a que dé la cara, pague sus deudas”, sentenció la mujer.