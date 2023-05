De regreso a los 90: Locura por ver a Aqua en Chile

Fue un verdadero fenómeno de su época y en la actualidad sigue provocando furor en Chile, ya que comenzó la venta de entradas para ver al icónico grupo Aqua y de inmediato aparecieron varios interesados en lo que promete ser una noche de regreso a los 90 con su legendario hit “Barbie Girl”.

El grupo de origen danés, se presentará el próximo 14 de octubre en el Gran Arena Monticello. Recordemos que que la banda logró millones de reproducciones en todas las radios del mundo, se presentará en el mismo recinto junto a C+C Music Factory.

[ LEE TAMBIÉN: “¡Dejen de meterse...!”: Michelsón lanzó duro descargo en medio de rumores de quiebre con Marcianeke ]

Con DJ chileno

Además, la cita con Aqua tendrá un aperitivo especial, ya que el telonero de la noche noventera será nada menos que Cristián “Chico” Pérez, quien pondrá los mejores sets.

Según informaron desde la organización, Las entradas para la cita con la nostalgia de los 90 se pusieron a la venta hoy a través del sistema Topticket.cl. Los boletos parten en los $34.000.

El show de los daneses está pactado que comience a las 21 horas y habrá un set list previo al espectáculo con los mejores temas de los 90. De todas maneras, la expectación por Aqua es enorme, ya que los reyes del “bubblegum pop” tocaron en vivo hasta 2001 cuando anunciaron un receso.

Recién el 2022 se volvieron a reunir con Lene Nystrøm Rasted, René Dif y Søren Nystrøm Rasted, que pertenecieron a la formación original. La noche en el Gran Arena Monticello será completa, ya que estará C+C Music Factory con su hit “Do you wanna get Funky?” .

La voz del grupo, Freedom Williams llegará con los éxitos como “Gonna make you sweat (Everybody dance now” o “Here we go (Let’s rock & roll)”.