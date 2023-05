El duro encontrón entre Irene y Guillermo de ‘Juego de Ilusiones’

El último capítulo de Juego de Ilusiones estuvo marcado por un duro cara a cara entre Irene y Guillermo, luego de que este último se enterara de la verdad sobre la muerte de su padre, tal como consigna Página 7.

Cabe recordar que el personaje de Julio Milostich descubrió que su madre le suministró altas dosis de antiinflamatorios a Mario para provocarle un infarto. Esto hizo que se acordara que su padre murió producto del mismo problema hace más de 30 años, apuntando como principal culpable a Irene.

Por lo mismo, decidió enfrentar a la mujer en el capítulo 94 de la teleserie de Mega, donde negó cualquier posibilidad de su teoría.

Cara a cara entre Irene y Guillermo

Luego, la discusión entre madre e hijo no se detuvo ahí, ya que este martes continuó por parte de la pareja de Mariana, quien le insistió a Irene que no dañara a Mario.

“No me arrepiento de nada de lo que dije. Sigo pensando que usted mató a mi papá y quiere hacer lo mismo con el costurero… porque la conozco sospecho”, le gritó.

De hecho, el músico insistió: “Deje tranquilo al veterano, deje de darle leseras. No me importa él, no estoy ni ahí, pero Mariana sí. Es por ella, y yo no voy a dejar que le haga daño, y Mario es muy importante para ella”.

“Me enamoré, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para protegerla”, aseguró Guillermo. Pese a ello, Irene juró estar dispuesta a cualquier cosa con tal de quedarse con la fortuna de la familia Nazir Fernández.

“Yo también voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir mis objetivos”, cerró Irene.