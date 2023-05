“El sol está de camino”: Alejandro Sanz agradece apoyo de fans tras difícil momento y asegura que no quiere suspender su gira

Alejandro Sanz preocupó al mundo entero la semana pasada con un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter en el que manifestó sentirse triste y cansado.

Tras esto, fueron millones los mensajes que le enviaron al español, para manifestarles que no estaba solo y que tenía a su público a su lado.

Ahora, ocupó su misma red social para agradecer y contar cómo ha ido mejorando. “Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, escribió.

El mensaje de alerta de Sanz

El cantautor abrió su corazón en apoyo a quienes se sienten mal: “Si te sirve, yo me siento igual”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así”, señaló en su mensaje.