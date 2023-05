“Lo último que nos faltaba”: Memo Bunke reveló que se defendió de un intento de portonazo a la salida de su casa

El humorista Memo Bunke reveló este lunes en sus redes sociales haber sido víctima de un intento de portonazo, que en sus palabras, bien pudo haber acabado en desgracia debido a la reacción que tuvo para impedir el robo de su automóvil a la salida de su casa.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, en la comuna de La Cisterna, cuando el humorista se dirigía a realizar unas compras para el hogar. En ese momento, y según el relato de Bunke en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, un par de adolescentes, de “unos 18 años”, se acercó “sospechosamente” hacia el frontis de su vivienda, justo en el momento en que trataba de cerrar el portón de la casa.

Otra víctima de los portonazos

“Fue a eso de las 19:45 horas, en mi casa en La Cisterna, iba saliendo a comprar. Me bajé del auto a cerrar el portón, y venían dos cabros chicos caminando, de unos 18 años, me miraron y me dio desconfianza”, inició el humorista, en evidente estado shock, y con el recuerdo del frustrado asalto en su retina.

“Cerré el portón, me subí al auto y el que se veía más chico saca una pistola y me dice que me baje. Me bajé y no me importó nada, comenzamos a gritarnos, a decirnos garabatos, y en ese momento pensé que la pistola no era real”, prosiguió.

“Creo que me enajené, me les iba a tirar encima y ahí salieron corriendo. Me lo transpiré todo, tenía la adrenalina a mil, pero no lo volvería a hacer”, reconoció el comediante.

“Cuando volví de comprar a casa, mi señora me aconsejó que fuera a hacer la denuncia, así que fuimos a la 10° Comisaría de La Cisterna. Mi auto siquiera es llamativo, es un Mazda 3 que ya tiene 10 años”, se lamentó el humorista, quien recordó el complejo momento familiar que atraviesa. Con él y su esposa enfermos.