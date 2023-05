¿Otra indirecta para el “Mago”?: Daniela Aránguiz deja una enigmática advertencia en su Instagram

Daniela Aránguiz, panelista de “Zona de estrellas”, volvió a generar revuelo en las redes sociales con un enigmático mensaje que dejó a más de uno reflexionando sobre sus intenciones. Después de semanas turbulentas debido a los conflictos públicos con su exesposo, Jorge Valdivia, Aránguiz utilizó su plataforma para lanzar indirectas que parecen estar dirigidas hacia él.

En esta ocasión, la modelo compartió una imagen en sus historias de Instagram con un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La postal rezaba: “Karma: Cuando tú lastimes a una persona que no es mala, prepárate para que la vida te lastime a ti el doble”. Este mensaje críptico dejó en evidencia que Aránguiz no ha olvidado las desavenencias pasadas y, posiblemente, se trata de una indirecta directamente dirigida a su ex pareja.

Sin embargo, no todo ha sido controversia en la vida de Daniela Aránguiz. Durante el fin de semana, la panelista compartió momentos de felicidad en sus redes sociales al mostrar imágenes y videos de un paseo a Antofagasta en compañía de sus hijos, Agustina y Jorgito. La publicación incluía una foto de los tres juntos, con un emotivo mensaje que destacaba el amor y la importancia de su familia en su vida. Aránguiz expresó: “Siempre serán mi prioridad, mi primera opción, mi más grande amor, mi Familia. Nos encantó conocer Antofagasta, un viaje cortito pero lleno de momentos lindos”.

Esta no es la primera vez que Daniela Aránguiz utiliza las redes sociales para enviar indirectas a Jorge Valdivia. En una historia anterior, compartió una imagen de Harley Quinn con la frase: “Yo viendo como lo que sentía por ti... por fin terminó”. Estas publicaciones alimentan las especulaciones sobre el estado actual de la relación entre ambos, dejando claro que la tensión y las indirectas continúan presentes.

