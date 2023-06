Rosemarie Dietz y segunda oportunidad con su marido tras infidelidad: “Yo lo perdoné con todo mi corazón”

Era principios del 2021 y las redes de la exchica Mekano Rosemarie Dietz hervían de dolor por la infidelidad de su marido, el empresario Cristóbal González. Pero ahora su vida dio un giro radical, porque lo perdonó y ahora viven tranquilos junto con su hija Catalina.

En conversación con LUN, Dietz explicó que la niña fue fundamental para terminar de fortalecer la relación. “Ambos nos ocupamos de ella, me siento súper acompañada, podría decir que me gané el loto con mi marido y mi hija. Me siento feliz”.

¿Cómo perdonar una infidelidad?

“Primero hay que saber perdonar. Yo lo perdoné con todo mi corazón. Obviamente, una (infidelidad) nomás. Dos, no hay chance”, dijo la joven, que además argumentó que “yo sabía que él era una buena persona, sabía que era un hombre trabajador… Entonces, dije ‘pucha, no voy a perder esa oportunidad de ser feliz con un hombre que es responsable, que es un hombre bueno’. Tampoco lo voy a tirar a la chuña a nadie, porque era mío, era para mí”.

“Siempre es bueno dar una segunda oportunidad y crecer con esa persona, si es que hay amor. Porque si no hay amor, no pasa nada. En el minuto en que yo decidí perdonarlo, realmente estuve segura de que quería una vida con él”, dijo Rosemarie.