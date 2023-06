Viviana Rodríguez celebró logro académico de su hija Agatha con tierno video en redes sociales

La hija de Viviana Rodríguez, Agatha, alcanzó un importante logro en su vida esta semana al completar sus estudios de educación secundaria. La actriz compartió su alegría en las redes sociales, celebrando el fin de un ciclo para su primogénita en una institución educativa en Estados Unidos.

Hace unos años, la intérprete se mudó a Estados Unidos para continuar sus estudios después de su partida abrupta de la exitosa teleserie chilena “Verdades Ocultas”. Desde entonces, Agatha ha acompañado a su madre en este nuevo capítulo de sus vidas y pudo celebrar el fin de sus estudios esta semana.

La actriz decidió compartir la buena noticia con sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram. Publicó una compilación de fotografías y videos de Agatha durante la última semana, incluyendo su ceremonia de graduación y el baile tradicional.

La mayoría de las fotos muestran a la hija de Viviana Rodríguez junto a ella, destacando el crecimiento que ha experimentado la joven de 18 años. “And just like that, school has finished (Y así, la escuela ha terminado)”, escribió la actriz en el video que compartió en la red social.

Es importante destacar que aparentemente, la primogénita de la actriz seguirá los pasos de su madre en las artes. En una de las fotografías del video, se ve a Agatha luciendo un polerón de la Escuela Juilliard, una prestigiosa academia de artes ubicada en Nueva York. Además, Agatha completó su educación secundaria en el Miami Art Studio, lo que indica que probablemente continuará el legado artístico de su madre.