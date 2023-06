“Manden fuerzas”: Daniela Nicolás debió someterse a una cirugía tras accidente en “Aquí se Baila”

Daniela Nicolás, actriz, presentadora y ahora participante del programa de baile “Aquí se Baila”, está pasando por un difícil momento luego de sufrir un accidente durante uno de los ensayos. Ahora, la joven ha tenido que someterse a una cirugía para tratar una costilla rota.

La propia Nicolás compartió detalles sobre su estado de salud a través de su cuenta de Instagram. En una serie de historias, expresó: “Chiquillos, ¿se acuerdan que me fracturé la costilla en el programa de baile del 13? Bueno, acá estoy, en la clínica, me operaron y me sacaron un pedazo de costilla porque no pegó, así que ahora soy como Thalía”.

A pesar de su sentido del humor, Nicolás dejó en claro que los seguidores no deben esperar un cambio significativo en su figura debido a esta cirugía. “La pena es que sólo me sacaron un pedazo, así que no se hagan expectativas con mi cintura”, bromeó y añadió el hashtag #CASITHALIA.

La joven aseguró encontrarse bien en ese momento debido a la anestesia, pero anticipó que actualizaría su estado en las próximas horas. En un nuevo video publicado, Daniela Nicolás se mostró con ánimo y sentido del humor, pese al momento que atraviesa.

“Se acabó la anestesia parece, manden fuerzas”, concluyó Nicolás, haciendo referencia a la recuperación que enfrenta tras la intervención quirúrgica.