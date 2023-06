“Espero de todo corazón que se recupere”: Oriana Marzoli envió buenos deseos a Aylén Milla en su lucha contra el cáncer de mama

Hace algunos días, la modelo argentina Aylén Milla hizo público el complejo estado de salud que atraviesa. “Soy Aylén, 33 años y tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia”, escribió en una transmisión en vivo donde contó su diagnóstico.

Luego que revelara que se encuentra en un intensivo tratamiento, la trasandina ha recibido miles de comentarios de ánimo y apoyo, de sus seguidores y también de figuras de la TV que han enviado sus cariños y buenos deseos.

[ LEE MÁS: “Te quiero”: Marco Ferri sorprende con tierno mensaje a Aylén Milla tras revelar cáncer de mama ]

En esta ocasión, fue Oriana Marzoli quien habló sobre Aylen Milla. La chica reality afirmó que le han consultado bastante respecto a si ha conversado con ella, y en ese sentido expresó “Cómo no voy a hacerlo”, confirmando que ya se han contactado por privado.

“Obviamente le he escrito por privado, no me hace falta hacerlo público porque me parece que es un tema muy delicado. Espero obviamente que se recupere y que salga de esta situación tan complicada y muchísima más fuerte”, expresó la modelo.

“Espero de todo corazón que salga todo bien y que se recupere, y estoy segura de que será así, todas mis fuerzas desde aquí”, afirmó Marzoli.

Revisa el video aquí.