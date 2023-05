“Te quiero”: Marco Ferri sorprende con tierno mensaje a Aylén Milla tras revelar cáncer de mama

El modelo italiano Marco Ferri sorprendió con un emotivo mensaje en la cuenta de Instagram de su expareja, Aylén Milla, luego que revelara que se encuentra en tratamiento de un cáncer de mama triple negativo. Diganóstico que fue realizado en noviembre del año pasado, iniciando la primera de 16 quimioterapias en enero.

Producto de la sensible y sincera confesión, Ferri le escribió unas palabras de apoyo.

“Un ejemplo para muchos en lo más importante: como tomar hasta los momentos más difíciles de la vida. Enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero”, le dedicó el exparticipante de Amor a Prueba, reality show donde se conocieron y comenzaron un romance.

Aylén Milla, mensaje de Marco Ferri Instagram

Aylén Milla confesó cáncer de mama

La confesión de la enfermedad la realizó a través de un live de 12 minutos, a eso de las dos de la madrugada, donde contó que está dando la pelea sin preguntarse el por qué le ocurrió, sino que para qué. Y, al igual que Claudia Conserva, quien se enfrentó al mismo tipo de cáncer, quiere aprovechar su visibilidad para ayudar a difundir la información.

“Así despiertan mis cachetes hoy post quimioterapia, rojitos e irritados por el corticoide o mismo por el taxol del medicamento y con retención de líquido” — Aylén Milla, después de revelar cáncer de mama

“Mi diagnóstico es cáncer de mama, bastante agresivo. Espero no emocionarme, quiero ser breve y concisa, real y genuina. Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca”, confesó, explicando que por su trabajo de modelo e influencer se vio en la obligación de usarla, pero decidió no hacerlo más.

Y fue que tras sincerar su estado de saludar y liberarse del gran peso de mantenerlo en secreto, reveló cómo se ve su cara sin maquillaje, producto de las quimioterapias.

“Así despiertan mis cachetes hoy post quimioterapia, rojitos e irritados por el corticoide o mismo por el taxol del medicamento y con retención de líquido”, escribió junto a su fotografía.

“Esto soy, no me da vergüenza, ya lo asumí, por eso me tardé meses en contarlo, era mi proceso”, terminó.