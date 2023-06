Programa Milf llega a su fin: Claudia Conserva anuncia qué ocurrirá con panelistas

El programa Milf llega a su fin. Así lo dio a conocer Claudia Conserva en conversación con El Mercurio. Esto, tras la realización de su nuevo programa “Claudia conversa”, que irá de lunes a viernes en dos horarias.

Sin embargo, según consignó el medio El Filtrador, a pesar que se termina el espacio que actualmente conduce Titi García Huidobro, ella junto a Berta Lasala, Aranzazú Yankovic y Francesca Conserva –hermana de Claudia–, seguirán en pantalla, pero como panelistas del nuevo programa de la animadora, en su retorno a la TV el próximo 12 de junio, tras vencer un cáncer de mama.

“Tendrán una participación distinta, con roles, este no será un programa compuesto solamente por mujeres, habrá también presencia masculina”, explicó.

Claudia Conversa: programa que reemplaza a Milf

Además, respecto al giro más social que tendrá el nuevo espacio Claudia Conserva señaló que “siempre he podido crear espacios que coinciden con lo que me está pasando. El haber vivido esta enfermedad, cáncer triple negativo, abrió mi interés por otros temas que tienen que ver con el autocuidado y la preparación para poder vivir en buenas condiciones mentales y físicas los años que me quedan”, expresó.

Finalmente, reveló las innovaciones que tendrá el nuevo espacio, señalando que “regresa la voz en off de Gilberto Gil, un personaje muy querido y recordado de la época de Pollo en conserva. También estará el actor Álvaro Morales en su faceta culinaria y el ‘Pollo’ (Valdivia, su marido) presentando actualidad de manera didáctica y simple”, sostuvo, agregando que “se trata de conversar de todo lo que se nos ocurra, siempre temas cercanos, universales, compartir experiencias, aprender de especialistas, cocinar, reírnos, cantar, llorar, hablar de lo cotidiano”, refirió, dando a entender que será un proyecto marcado por la transversalidad, consignó el citado medio.