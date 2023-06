Vale Roth expuso una particular lista de exigencias para quienes quieran ver a su hija Antonia

Valentina Roth sorprendió al revelar una peculiar lista de requisitos que sus invitados deberán cumplir para tener la oportunidad de ver a su hija recién nacida. A través de sus historias de Instagram, la famosa bailarina compartió las reglas de la casa que se aplicarán una vez que Antonia llegue al mundo.

En una noche de insomnio, Vale Roth aprovechó para elaborar este extenso listado de requisitos en colaboración con sus seguidores. Armada con un lápiz y una libreta, la futura mamá reveló a sus seguidores los lineamientos que deberán seguir aquellos que deseen visitarla y conocer a su pequeña.

Mientras dictaba las reglas, se podía escuchar la risa de su pareja y futuro padre de Antonia, Miguel de la Fuente. Sin embargo, cuando Vale Roth dejó en claro que hablaba en serio, Miguel se acercó a ella para darle un beso de apoyo.

“Las visitas serán de máximo una hora, muy rápidas. No se permiten besos a Antonia. Si te sientes mal o has estado resfriado, no podrás entrar. Y si fumas, lo siento, tampoco podrás entrar. Detesto que la casa huela a cigarrillo”, comenzó a detallar Vale Roth.

Además, la lista de requisitos también incluye normas relacionadas con la crianza de Antonia. “No opinen sobre mis gatos. No tomen fotos de Antonia sin mi autorización. Todos deben lavarse las manos, usar gel desinfectante y mascarilla. No den consejos no solicitados sobre cómo criar a mi hija. Además, no me visiten sin avisar, no me gusta eso”, concluyó firmemente.

Para obtener la opinión de sus seguidores, Vale Roth incluyó una encuesta en sus historias de Instagram, donde preguntó si consideraban que era demasiado exigente o si sus requisitos eran razonables.