Yamila Reyna confesó sus intenciones de llegar al Festival de Viña del Mar: “Haciendo humor”

La reconocida actriz argentina, Yamila Reyna, hizo pública su aspiración de pisar el escenario del prestigioso Festival de Viña del Mar. Durante su participación en el programa “Sin Editar”, conducido por la carismática Pamela Díaz, Reyna compartió sus sueños y metas personales.

En el ambiente relajado y distendido que caracteriza al programa transmitido por YouTube, la actriz abordó diversos aspectos de su vida privada, desde sus momentos más memorables hasta los mayores sustos que ha enfrentado. Sin embargo, fue al hablar sobre sus sueños por cumplir que capturó la atención de los espectadores.

Cuando se le preguntó cuáles eran sus aspiraciones pendientes, Yamila Reyna no dudó en responder: “Me falta Viña del Mar”. Esta declaración generó sorpresa y emoción en Pamela Díaz, quien reaccionó con una mezcla de incredulidad y entusiasmo.

“Ah… ¿me estás? Te agrandaste, conche…”, le dijo Pamela. A eso, la panelista explicó rápidamente: “Pero no conduciendo, haciendo humor”, lo que dejó a la entrevistadora felicitándola por sus deseos.

pamela diaz Yamila Reyna en "Sin Editar". Captura de pantalla

Reyna reveló que en el pasado había recibido propuestas para subir al escenario de la Quinta Vergara a contar chistes, pero que había declinado por temor. “Me daba miedo, siempre las veces que me convocaron dije no porque me daba miedo”, afirmó.

[ LEE TAMBIÉN: Yamila Reyna firme con su decisión de no ser madre: “Yo siento que no vine a esta vida a tener hijos” ]

Incluso mencionó que había sido contactada para la edición de 2020, pero la producción se decantó por otra opción debido al carácter contestatario de su rutina, que coincidía con el contexto del Estallido Social en Chile.

De todas formas, Yamila Reyna señaló que en este instante no está preparada para aceptar una invitación al festival. “Ahora no porque todavía no he vuelto con el show y, para rodarlo, hay que hacerlo por lo menos un año... por ahí Olmué”, expresó.