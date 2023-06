“De 10 veces que debería haber llorado, lloré dos”: Mauricio Flores y el duro momento que pasó cuando diagnosticaron de cáncer a su esposa

Una emotiva entrevista, en la que transitó por sus inicios en el humor, la reciente enfermedad y recuperación de su hija Danika, y sus matrimonios, ofreció anoche Mauricio Flores en el programa “De tú a tú”, quien respecto de su última pareja reveló lo difícil que fue para él afrontar el diagnóstico de cáncer de Ximena.

En una sincera conversación, en la que estuvo su esposa y la hija mayor de ella, Valentina, fue que Flores dio cuenta del difícil tránsito que afrontaron, como pareja, luego de conocerse la enfermedad de su mujer.

La confesión de Mauricio Flores

“A ella le tocó la parte difícil, que yo a pesar de estar enamorado, aún no tenía todos mis conflictos arreglados. Ella, literalmente, pescó mi corazón, lo parchó e hizo que yo volviera a creer en el amor”, reveló Flores respecto del inicio del romance con Ximena.

Ya consolidados como pareja, Flores apuntó que el diagnóstico de cáncer de mama, grados 2, fue un tremendo golpe. Más, cuando su esposa decidió reemplazar los tratamientos médicos por las terapias naturales que por ese tiempo realizaba el exinstructor de “Pelotón”, René O’Ryan, también diagnosticado de cáncer.

“Él dejó de hacerse las quimio y se hizo terapias naturales, y (mi esposa) lo veía en los eventos súper bien, así que decía: ‘Si él no se hizo quimio y es deportista, yo no me voy a hacer quimio’. Finalmente, decidió someterse a tratamiento (tras la muerte de O’Ryan)”, contó Flores.

“El día que ella iba a entrar a la operación, quería que yo le grabara un video aquí en la casa, poco menos para despedirse. Yo le decía ‘No, tienes que pensar positivo’”, complementó el humorista, quien asume que su actitud positiva y apoyo a su pareja, le ayudaron a su esposa para tener una recuperación positiva tras las quimios. Algo que la propia Ximena confirmó.