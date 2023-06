El público se indignó tras decisión del Puma Rodríguez en The Voice: “Desmereciendo el trabajo de Daniela Castillo”

Una reciente decisión del Puma Rodríguez indignó al público de The Voice Chile durante la segunda jornada de shows en vivo. Esto debido a que el cantante optó por la eliminación de la cantante Miguelina.

En el pasado, a pesar de haber sido eliminada en las audiciones a ciegas, Daniela Castillo decidió, en su rol de “quinta coach” decidió darle otra oportunidad a Miguelina en The Voice: El Regreso, donde logró impresionar con su talento. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer al coach Puma Rodríguez.

Durante la transmisión de los shows en vivo, el Puma Rodríguez justificó su decisión al afirmar que Miguelina no estaba en su mejor momento debido a un resfriado y que ya no servían las correcciones. Aunque reconoció que lo había hecho bien, su rendimiento no fue suficiente para asegurar su permanencia en el programa. Antes de tomar su decisión, el coach había advertido a su equipo sobre la importancia de no dejarse llevar por el triunfo o el fracaso, recordándoles que todos habían ganado.

Sin embargo, la eliminación de Miguelina generó una gran indignación entre los televidentes, quienes expresaron su descontento en Twitter. Muchos consideraron que Miguelina merecía quedarse en el programa, destacando su talento vocal en comparación con otros participantes. Algunos comentarios apuntaron directamente al Puma Rodríguez, acusándolo de no valorar el trabajo realizado por Daniela Castillo con Miguelina en The Voice: El Regreso.

“Tú no perdiste Miguelina, ellos te perdieron”, “Miguelina debió quedar, es mucho más voz que varios que quedaron” y “Muy injusto. El Puma desmereciendo el trabajo de Daniela Castillo”, fueron algunos de los tuits.

Tú no perdiste Miguelina, ellos te perdieron 😌



Miguelina en El regreso

👇🏽https://t.co/s8TYspoapl#TheVoiceCHV — KattLili (@Karin08957002) June 5, 2023