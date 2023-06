“Menos con la hermosura que tengo”: nueva polola lleva a Joche Bibbó a tomar una radical decisión con los reality shows

José Luis “Joche” Bibbó reveló este lunes una radical decisión televisiva que tomó luego de conocer a su actual polola, Ignacia Dagá, enfermera y modelo a quien conoció cuando él estaba en el programa “Zona de estrellas” y ella se desempeñaba en el hospital de la Fach.

En conversación con lahora.cl fue donde el argentino recordó la forma en que inició su romance con Ignacia y lo que ella le ha aportado a su visión de los programas de telerrealidad, un género que le permitió ganar popularidad en Chile y del que por estos días asume como un pasado en su carrera televisiva.

La nueva vida de Joche

“Ya llevamos un año y cuatro meses, nos conocimos en abril del año pasado y vamos viento en popa. Ella trabaja a la vuelta de mi casa, en el hospital de la Fach, ella es enfermera de ahí también y aparte trabaja como modelo”, reveló Joche.

“Yo iba a comprar unos medicamentos, y entre todo eso yo me la encontraba. Ella siempre iba a tomar café en la esquina de mi casa, que hay una cafetería, y bueno, miradas más miradas menos y le pedí el teléfono”, contó el argentino, quien destaca en el medio nacional la gran complicidad que ha logrado con Dagá en su casi año y medio de relación.

Joche Bibbó recordó en La Divina Comida la violenta encerrona que vivió tras salir de CHV

Joche Bibbó confesó las repercusiones que tuvo luego de violenta encerrona: “Me internaron, había tenido como una crisis de pánico”

“Nos juntamos a charlar, le hice un cambio de luces, uno no se tira al agua si no está el agua. Así nos conocimos, fue divertido lindo. Hacemos buena pareja, nos complementamos, trabajamos juntos también porque ella es modelo y ella me acompaña y hacemos fotos, así que estamos súper con eso”, reconoce Bibbó, quien rentabiliza su ausencia de la pantalla con una productora de eventos que creó que un amigo. Y desde esa vereda, más la relación con su actual polola, dice no entusiasmarle tanto el regresar a los reality shows.