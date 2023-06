Tras reaparición de Mauricio Pinilla junto a sus hijos, Gala Caldirola tira palito

Este fin de semana Mauricio Pinilla reapareció en redes sociales tras permanecer tres semanas internado en una unidad psiquiátrica, debido a una crisis de estrés. El exjugador subió imágenes con sus hijos, donde luce además mucho más delgado.

“Nada me detiene, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza”, sentenció tajante en un post donde aparece junto a su hijo.

LEE MÁS: “Nada me detiene, nadie me reemplaza”: Mauricio Pinilla reaparece decidido a ganar su partido

Tras estos días de reaparición, Gala Caldirola- quien no se ha referido al quiebre con Pinilla- subió también la noche de este domingo una imagen desde su cama: “Hoy me dije a mí misma… y si volvemos a empezar de cero, tú y yo? Buenas noches”.

Fue a mediados de mayo cuando se dio a conocer que Mauricio Pinilla se había internado por un severo cuadro de estrés. Situación que no era la por exceso de trabajo, sumado a temas personales.

Y claro, porque luego de dar a conocer su pololeo públicamente con Gala Caldirola, pasaron un par de días y terminaron, en medio de problemas familiares de Pinilla, dentro de los cuales ahora se centra en reafirmar la relación con sus hijos.