Angélica Sepúlveda se defendió ante críticas por su nuevo look: “No me gusta que…”

En un reciente post en Instagram, la reconocida exchica reality, Angélica Sepúlveda, sorprendió a sus seguidores al revelar su nuevo cambio de look. La famosa dejó atrás su característica cabellera negra para dar paso a un estilo renovado y más rubio, compartiendo con emoción los resultados de su transformación en una serie de registros.

Sin embargo, la reacción de los usuarios en el ciberespacio fue mixta, generando tanto aplausos como críticas. En particular, una usuaria no dudó en expresar su opinión de manera desubicada, cuestionando el nuevo look de Angélica.

“Se usan las raíces negras? No creo, se notan muchooo”, le escribió la mujer.

Ante este comentario, Sepúlveda no se quedó callada y respondió rápidamente, dejando en claro su postura: “Yo lo pedí así, no me gusta que decoloren desde la raíz. Es cosa de gustos y estilo, a mí me encanta”. La exchica reality demostró que está dispuesta a poner límites y defender su elección personal.

Angelica La exchica reality lució feliz su nuevo look. Captura de pantalla

Otra seguidora también manifestó “¿Por qué abajo negro? Se ve lindo, pero es normal que abajo sea negro? eso me llamó la atención”. La famosa aclaró amablemente que esta decisión fue tomada para proteger su cabello y lograr un efecto de juego de luces cuando esté con rizos nuevamente.

“Lo pedí así para no maltratar tanto mi cabello con la decoloración y tenga juego de luz cuando esté con los rulitos otra vez. Se hizo la decoloración desde los medios hacia abajo”, explicó.