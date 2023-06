Karen Paola reveló que documentará la regrabación de sus canciones: “Quiero que se entienda cómo es el camino del artista”

Karen Bejarano regresa a la escena musical con sorpresas y proyectos emocionantes. Además de la regrabación de sus clásicos de Mekano, la cantante tiene entre manos un proyecto audiovisual que documentará todo el proceso, reveló en una entrevista con La Hora.

“Me encanta todo este mundo y me gustaría que la gente lo conociera también en profundidad. Y bueno, también estoy haciendo un proyecto paralelo a la parte musical, también voy a hacer una producción audiovisual de todo este proceso”, comentó Karen Paola.

La cantante tiene como objetivo mostrar el detrás de escena de la creación musical y dar a conocer las dificultades que enfrentan los artistas en su país. “Mi idea es registrar todo lo que vaya pasando y que la gente conozca y sepa, que no es tan fácil hacer música, y que en nuestro país no es fácil hacer una carrera”, agregó.

Además, Bejarano también destacó la importancia de las emociones en su trabajo artístico. “Los artistas somos mucho de sentimientos, entonces de repente uno está pa’ la cagá y tienes que grabar, llegas al estudio y te mandan para la casa, porque con esa energía es mejor no grabar. Porque igual queda metido en tu voz, si tú estás mal, la canción no va a tener esa energía. Bueno, todas esas cosas quiero registrarlas y mostrarlas de una manera en la que se entienda un poco más como es el camino del artista”, expresó.

En cuanto a la regrabación de sus clásicos, Karen Paola reveló que le gustaría tenerlos disponibles en plataformas digitales lo más pronto posible, pero explicó que es un proceso que lleva tiempo. “Quizás la gente no entiende mucho cómo se hace un proyecto musical, y claro, uno solo espera. Sobre todo cuando uno está haciendo todo sola, como es mi caso”, dijo la cantante.

Sin embargo, aseguró que dentro de este año se lanzarán varios de los temas, y no solo los clásicos que la hicieron conocida, sino también nuevas composiciones. “Será dentro de este año, espero que ya en primavera podamos estar con varios de los temas arriba. No solamente voy a volver con la música que me hice conocida, sino también con temas nuevos. Ese es otro lado que quizás no conocen de mí, yo también compongo, me gusta mucho escribir, está metida en la producción musical”, concluyó.