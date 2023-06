“No creo”: revelan detalles desconocidos del quiebre entre Benja Vicuña y China Suárez para descartar reconciliación

A pocos días de conocerse una serie de rumores de la prensa de espectáculos argentina respecto de una posible reconciliación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez, un par de programas de ese país desecharon tal opción e incluso entregaron detalles desconocidos del quiebre definitivo de la pareja.

Tanto en “Mañanísima”, de Ciudad Magazine; como el “Socios del espectáculo”, de ElTrece, fueron enfáticos esta semana para apuntar que Vicuña no tiene “ninguna intención” de retomar una relación amorosa con Suárez, y que la actriz, por su lado, estaría iniciando un nuevo romance -tras su ruptura con Rusherking- con otro joven artista urbano de su país.

La verdad de Benjamín Vicuña

“Es verdad que quedó el bloqueo en las redes (Instagram). Ellos no se siguen, y Benjamín la había bloqueado cuando fue el escándalo del Wandagate (con Mauro Icardi). En ese momento, la China hizo un descargo, y le tiró un palito a Vicuña. Eso a Benjamín no le gustó y desde ahí la tiene bloqueada. Creo que ya está, eso se superó, y se olvidó de desbloquearla”, señaló Estefi Berardi, una de las panelistas de “Mañanísima”, quien apuntó a que la última foto que Suárez subió a su red social de Vicuña no tiene nada que ver con una reconciliación, sino que con la costumbre de la actriz de llevar una buena relación con los padres de sus hijos.

“No creo en esta reconciliación. De hecho, hay fuertes rumores de Euge, de la China, más con este chico, Lauty Gram, un chico más jovencito, de la onda Rusherking”, afirmó la periodista.

Precisamente esa primera fotografía fue la que utilizó Paula Varela, panelista de “Socios del espectáculo”, para defenestrar los rumores de un regreso de la pareja, ya que tras conocer de ella el actor chileno tomó una drástica decisión.

“La Banda que me vuelve loco”: hijos de Benjamín Vicuña debutaron de modelos en sesión con su papá

La noche en que Benja Vicuña perdió los estribos en fiesta de adolescentes: “Y le pongo una patada a uno...”

“Él la llamó para pedirle que la saque”, aclaró la periodista, quien explicó que cuando la argentina publicó una nueva foto de Vicuña, esta vez con los hijos de ambos -Amancio y Magnolia-, la respuesta del actor fue similar a la primera ocasión. “Nuevamente recibió una advertencia”, dijo Varela, que señaló que en esta oportunidad la actriz decidió hacer caso omiso de la petición de Vicuña.

Los problemas entre el chileno y Suárez no sólo se reflejaron en dicho impasse, sino que, en palabras de ambos programas, se han agudizado puesto que el actor nacional no quiere que su ex use su imagen para dejar la sensación de una reconciliación y además estaría molesto porque la China viajará junto a los menores por un mes a Uruguay para grabar una película, dejando a sus hijos sin ir a clases durante ese lapso de tiempo.