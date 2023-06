“No tenía para comer”: Nacho Gutiérrez reveló difícil momento que vivió pareja de Ítalo Passalacqua

Nacho Gutiérrez reveló un complejo momento que vivió la pareja de Ítalo Passalacqua, Patricio, luego del accidente que sufrió el opinólogo en el año 2014.

Todo sucedió cuando el recordado periodista se dirigía al cine en la comuna de La Reina. ahí tuvo un accidente del cual nunca se recuperó en su totalidad.

En ese tiempo, la mayoría de los ingresos de la pareja eran percibidos por el integrante de SQP, por lo que su hospitalización producto del choque vehicular resultó en el no pago de su sueldo.

El complejo momento que vivió la pareja de Ítalo Passalacqua

Nacho Gutiérrez conversó con Fran Sfeir en su programa Sin Culpa, de TV+. Fue ahí que el periodista desclasificó que la pareja de Ítalo Passalacqua vivió complejos momentos luego de que el comentarista sufriera un accidente.

“Voy saliendo del canal y me encontré con una persona que yo no reconocí, y se me acerca una persona y me dice: ‘Yo soy el Pato, soy la pareja de Ítalo’”, relató, tal como consigna Página 7.

En ese momento fue que el periodista se enteró de la situación que enfrentaba la pareja del opinólogo. “Resulta que como Ítalo tenía una razón social distinta (de pago de sueldo), no le estaban depositando”, contó.

“Él era un apasionado por su familia, y en ese minuto entré al canal con el Pato, hablar con uno de los gerentes y quien amablemente logró destrabar el hecho. Pero el Pato no tenía plata para comer”, aseveró.

Por otra parte, Gutiérrez también reveló que él vivió una situación similar con su pareja, luego de que no pudiera tomar decisiones cuando fue víctima de un accidente, pese a llevar más de 10 años juntos.

“La razón de casarnos no fue romántica, fue un tema legal. Porque por un tema X, Rodrigo terminó en la clínica, y a mí me dijeron bueno hay que hacer unos exámenes, y me dicen: ‘Usted no puede firmar’”, aseguró.