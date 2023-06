Julio César Rodríguez defendió a Diana Bolocco tras ninguneo de Neme: “La veo brillar”

Que Diana Bolocco estaba de relleno, solo en el backstage y sin programa propio fue parte del ninguneo que José Antonio Neme realizó contra su excompañera de Mega. Si bien, no lo hizo con mala intención, sino que pidiendo que le dieran más pantalla en CHV, fue Julio César Rodríguez quien salió a prestarle todo el ropero a su partner de “Gran Hermano”.

Fue el martes que el animador de Mucho Gusto se refirió a la participación de Diana Bolocco en el canal de la competencia.

“Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está. Que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage”, dijo Neme en alusión a una supuesta función secundaria de la esposa de Cristián Sánchez en The Voice, consignó El Filtrador.

JC defendió participación de Diana Bolocco

Además, a modo de ironía señaló que “le dije ‘no te vayas a Chilevisión’. La tienen para puro hacer los reels mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par”, la aleonó.

Pero, ante esos comentarios Julio César Rodríguez, salió rápidamente a defender a su compañera del próximo reality y destacó la participación que tendrá la hermana de Cecilia Bolocco en el programa que promete ser todo un éxito.

“Acá con mi compañera Diana Bolocco que la veo brillar más que un diamante con su tremendo talento y espontaneidad en Gran Hermano”, escribió el animador del matinal “Contigo en la mañana”, casi como una indirecta para José Antonio Neme.

“¡Trabajando duro pero felices para ustedes! Haciendo lo que más nos gusta (en un rol fundamental jajaja)”, comentó ya en clara alusión a los dichos del colega y competidor directo.

“Televisión en vivo, en horario prime cinco días de la semana! Ya viene en breve Gran Hermano”, cerró en apoyo a su compañera de Gran Hermano.