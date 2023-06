“No entiendo cómo”: Neme criticó el fallido traslado hasta Arica de la bebé que falleció de neumonía en hospital de San Antonio

José Antonio Neme realizó este miércoles duros cuestionamientos al sistema de salud por la falta de camas para atender a una bebé de dos meses, que este martes falleció de neumonía al no poder ser trasladada desde un hospital de San Antonio al de uno en Arica.

La demora en atender a la lactante, que finalmente murió en el centro médico Claudio Vicuña por no encontrar una cama pediátrica en dicho recinto, motivó las críticas del conductor de “Mucho Gusto”, quien además puso énfasis en la explicación que esta mañana dieron la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, que señalaron que debido al cuadro de la menor su desenlace fatal habría sido el mismo de haber logrado ser trasladada hasta un hospital de Arica, donde estaba la única cama disponible dentro del sistema de salud.

El reclamo de José Antonio Neme

“No entiendo cómo en el sector privado no había una cama (...) puede ser que no lo haya, estoy a lo mejor hablando de patudo. ¿Cómo es posible? Es inexplicable e injustificable. ¿Cómo me van a decir que van a llevar una lactante de la Quinta Región a Arica?”, se preguntó Neme.

“Estoy solamente interpretando lo que debe sentir cualquier papá o cualquier mamá, o que sentiría yo si fuese mi sobrina. Yo gritaría (...) o sea, no estamos hablando de una niña que murió en un pequeño poblado rural, estaba en San Antonio”, agregó el periodista, quien luego de unos minutos, y tras concretar un contacto con el subsecretario Araos, preguntó por qué para el caso de la bebé solamente había una cama en el norte del país.

José Antonio Neme renuncia a Radio Pudahuel tras cuatro años: “Me dolió mucho...”

Neme contestó íntima pregunta que le hizo televidente: “Digamos que estoy comprometido...”