Neme continúa con sus indirectas: Mandó otro palo a Diana Bolocco y Karen Doggenweiler lo frenó

El animador José Antonio Neme nuevamente se mandó otro palo a su excompañera de animación, Diana Bolocco, en el matinal “Mucho Gusto”. Esta vez, le paró el carro su actual colega, Karen Doggenweiler, quien lo retó por seguir en la misma.

Durante un móvil a primeras horas de la mañana, el animador estaba conversando con el joven reportero Lucas Quinn, quien está comenzado a generar el recibimiento del público y los medios.

Es más, Neme iba a dar una entrevista a un importante medio, pero le bajaron la cita debido a que prefirieron ir con el joven periodista, lo cual no le molestó al animador.

La polémica con Diana

Por esto, el polémico periodista dijo que “está bien, porque la televisión necesita gente nueva. No a gente que se va de un canal a otro para hacer lo mismo”, haciendo alusión al palo anterior que le mandó a su excompañera.

Karen lo paró en seco y lo retó, “¡Córtala! No sigas con eso que ya te respondieron ayer”, advirtió. Sin embargo, su compañera también terminó defendiéndolo y dijo “hay que tener sentido del humor, hay que quitarle un poco a la gravedad de las cosas”.

Cabe recordar que José Antonio Neme comenzó esta polémica, en una edición de esta semana del matinal, al hablar sobre el rol de Bolocco en su nuevo canal Chilevisión, tras abandonar Mega.

“Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está. Que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage (...) “La tienen para puro hacer los reels mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par”, lanzó.

Por esto, la animadora fue consultada sobre estos dichos en el programa de farándula “Zona de estrellas”, y respondió que: “No tengo idea lo que ha dicho ni me interesa comentarlo la verdad. Como dice el dicho ‘lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan’”.