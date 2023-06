“Quiero hacerlo de una manera saludable”: Bryan Cranston reconoce que plantea dejar la actuación para enfocarse en su matrimonio

Bryan Cranston ofreció este jueves una reveladora entrevista a la revista GQ, en la cual aparte de hablar de su trayectoria artística y sus actuales proyectos televisivos, anunció la fecha y los motivos de su retiro de los escenarios.

El actual protagonista y productor de la serie “Your Honor”, producción que lo ha vuelto a poner en la mira de los televidentes estadounidenses tras sus sonados éxitos como Hal en “Malcom in the Midle” o Walter White en “Breaking Bad”, sorprendió en su conversación con la edición británica de GQ al entregar los motivos por los que, según indica lahora.cl, espera bajar la cortina de la actuación en 2026.

La anticipada jubilación del actor

“Quiero estar libre de obstáculos en la vida real. Pero se necesita trabajo para darse cuenta cuándo se está formando un obstáculo”, expuso Cranston, quien después de 34 años de relación con su esposa, Robin Dearden, asume que ya llegó el tiempo de disfrutar de un anonimato que le permita disfrutar de una común vida familiar.

“Mi esposa y yo hemos ido a terapia juntos desde antes de casarnos”, dice el actor, quien aclara que esos procesos los “veo como la luz de advertencia de que en algún momento se apaga el tablero”.

“Te está diciendo: ‘Es posible que desees prestar atención a esto’. Amo a mi esposa y queremos llegar hasta el final, pero quiero hacerlo de una manera saludable”, explica el actor, quien por ello destaca que fuera de los escenarios ve factible el asumir dicho desafío matrimonial, ya alejado de los flashes y el fanatismo de sus seguidores.

“No quiero estar solo con ella. No quiero que los dos entremos en un restaurante y nadie diga una palabra”, agregó.